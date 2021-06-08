البرق يقتل 27 شخصا بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤولون، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم بسبب صواعق البرق في عدة مناطق بولاية بنغال الغربية.



وضربت عواصف قبل موسم الأمطار الموسمية ست مناطق بالولاية في وقت متأخر من أمس الاثنين، تصاحبها عواصف قوية.

وقال مسؤول إدارة الكوارث ميرنال كانتي رانو إنه على الرغم من وقوع معظم الضحايا بسبب صواعق البرق، تم تسجيل حالات وفاة عقب انهيار أكواخ عش وأشجار.

وأضاف رانو أنه في أسوأ حادث، ضربت صاعقة برق 6 أشخاص كانوا جالسين بالقرب من مضخة في منطقة مرشد آباد.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي عن حزنه لوقوع ضحايا، وأعلن منح تعويض لأسر الضحايا يبلغ 200 ألف روبية (2746 دولار) و500 ألف روبية لكل مصاب.

وفي واقعة متصلة، تعرضت رحلة جوية داخلية لاضطرابات جوية قبل هبوطها في عاصمة الولاية كولكاتا، مما أسفر عن إصابة 8 ركاب.