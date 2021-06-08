لأول مرة... التلفزيون المصري يبث حلقات مباشرة من قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق -

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، وصل مساء أمس الإثنين وفد إعلامي مصري، يضم 8 صحفيين من التلفزيون المصري الرسمي، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

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وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن يبث التلفزيون الرسمي حلقات على الهواء مباشرة من قطاع غزة لأول مرة، الأربعاء المقبل، من أمام برج الشروق المدمر وسط غزة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يمكث الوفد عدة أيام في القطاع لإجراء لقاءات صحفية وإنتاج برامج صحفية مسجلة ومباشرة من داخل قطاع غزة.

ودمرت القوات الإسرائيلية عدد من الأبراج السكنية والتي تضم مكاتب إعلامية ودولية في غزة، خلال عملياتها العسكرية على القطاع الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن وفدا إعلاميا مصريا وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح جنوب القطاع.

وأفادت "وكالة سما"، بأن الوفد الإعلامي المصري يضم عشرة إعلاميين، بينهم المذيع المعروف، عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.