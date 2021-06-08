الكويت تعلن إمكانية الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق -

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة، قرار اللجنة المشتركة لمراقبة الأدوية وتسجيلها بشأن اللقاح، حيث أكد عبد الله البدر، وكيل شؤون الرقابة المساعد في وزارة الصحة، أن اللجنة وبعد مراجعة كبيرة لكل المعلومات الخاصة باللقاح، أجازته للاستخدام الطارئ.

وتابع البدر في تصريحاته، أن اللجنة راجعت نتائج كثيرة بشأن اللقاح وفعاليته وسلامته، وضمان مراحل تصنيعه.

وحسب الوكالة، فقد أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الحمود الصباح، عن التعاقد مع "جونسون آند جونسون" و"موديرنا" لاستيراد لقاحاتهما.

وأمس، أعلنت الكويت تسجيلها 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.