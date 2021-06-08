صحيفة: قرار وزاري في مصر يمنع غير المطعمين من العمل في هذه القطاع

دبي - محمود عبدالرازق -

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ونقلت "صحيفة الوطن" المصرية، عن مصدر مسؤول في وزارة السياحة، قوله إن "الوزير خالد العناني، بصدد إصدار قرار وزاري بمنع المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة ومراكز الغوص والبازارات السياحية من تشغيل العمالة غير الحاصلة على التطعيم ضد فيروس كورونا ، والتي لا تمتلك شهادة من وزارة الصحة بحصولها على جرعات التطعيم".

وأكد المصدر أن "وزارة السياحة لن تسمح بوجود أي عمالة بالقطاع السياحي غير حاصلة على التطعيم بحلول الشتاء المقبل"، موضحا أن "إيمان الدولة بأهمية السياحة، منحت العاملين بالقطاع السياحي الأولوية للحصول على التطعيم حماية لهم وللسياح، إضافة إلى منح المقصد السياحي الفرصة لجذب أكبر عدد من السياح الفترة المقبلة".

من جانبه، قال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل، إن "الأسابيع المقبلة ستشهد أيضا تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة، فضلا عن العاملين بفنادق الأقصر وأسوان"، موضحا أن تطعيم العاملين في القطاع السياحي إجباري وليس اختياريا وأن مسألة التطعيم تعتبر قضية أمن قومي.

وأكد أنه "بداية أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يتم تطعيمه بالعمل في السياحة إلا في حالة وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يمنع حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة، للتأكد والموافقة على ذلك"، وأوضح أن "مسؤولي الصحة أخطروا كل العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ممن تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من مصل كورونا بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري، وأن عملية تطعيم العاملين بالمحافظتين بدأت أوائل شهر أبريل الماضي".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، 782 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و47 وفاة، مقارنة مع 801 إصابة و43 وفاة اليوم السابق، في وقت أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن مصر في مرحلة انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مرجحة انخفاض الإصابات بحلول الصيف وخروج المواطنين.