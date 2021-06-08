شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران (التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) فتح باب التقديم للرجال والنساء حملة الثانوية العامة في برنامج دراسة مرحلة (البكالوريوس) للعام 1443هـ المنتهي بالتوظيف على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ.

– حاصل على شهادة الثانوية (علوم طبيعية) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن (90%).

– أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية خلال آخر ثلاث سنوات (1440/1439هـ، 1441/1440هـ، 1442/1441هـ).

– الأفضلية لخريجي العام الحالي.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (23) عام عند تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلاً على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي لا يقل عن (65%) كحد أدنى.

– إجتياز الفحص الطبي المعتمدة لدى الهيئة.

– أن لا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لنفس الأسباب من كلية أخرى.

– لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين لاحقاً في (دبلوم طب الطوارئ للعسكرين) والمقبولات في (التمريض).

– يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

التخصصات المتاحة للطلاب:

– العناية التنفسية

– الخدمات الطبية الطارئة

– علوم المختبرات الإكلنيكية

– تقنية الأجهزة الطبية

– تقنية التخدير

– إدارة المعلومات الصحية

التخصصات المتاحة للطالبات:

– التمرض

– تقنية التخدير

– العناية التنفسية

– مساعد طبيب أسنان

– علوم المختبرات الإكلنيكية

– إدارة المعلومات الصحية.

مواقع التدريب والتوظيف:

– المنطقة الشرقية

– المنطقة الوسطى – الرياض

– المنطقة الشمالية – حفر الباطن

– المنطقة الغربية

– المنطقة الشمالية الغربية – تبوك

– المنطقة الجنوبية

المزايا:

– برنامج بكالوريوس (منتهي بالتوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة).

– مكافأة مالية شهرية قدرها (1,000) ريال.

– توفير السكن حسب الإمكانية.

– توفير الوجبات الغذائية حسب الإمكانية.

– توفير العلاج المجاني.

الوثائق المطلوبة عند التقديم:

– استمارة الثانوية العامة الأصل وصورتين مصدقة منها.

– ثلاث صور واضحة من البطاقة الشخصية (مع إحضار الأصل للمطابقة لاحقاً).

– صورتين من دفتر العائلة (مع إحضار الأصل للمطابقة لاحقاً).

– صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة ونتيجة اختبار التحصيل الدراسي العلمي.

– (6) صور شخصية حديثة ملونة مقاس 4 في 6 (يشترط للفتيات أن تكون الصورة بالحجاب الإسلامي).

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الإثنين 1442/10/26هـ عن طريقالـرابـطويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1442/11/1هـ.