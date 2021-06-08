شكرا لقرائتكم خبر عن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.. مزايا عديدة للمستثمر والمستأجر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، وأثره على القطاع وحماية مصالح المستفيدين.

وقال “الزويد” في مداخلة لقناة السعودية: “إن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستأجرين، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات التي قد تقع من بعض المنشآت في وضع بعض الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل الكمبيالة أو السند بأمر ونحوها”.

وأضاف: “المستأجر يضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم، كما أن العقد الموحد يوضح حقوق المستأجر والتزاماته مثل الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة”.

وتابع: “سيخدم العقد الإلكتروني الموحد يخدم أيضا المستثمر حيث تمكنه من التأكد من الوثائق التي قدمها المستأجر قبل تأجير المركبة”.

وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون على 4 مراحل بداية من الفئة “د” وتطبق في15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج” في 24 من شهر محرم، ثم الفئة “ب”.

ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاع الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى بتوطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها الموطنين والمواطنات.