شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف تطبيق توكلنا، عن طريقة التسجيل للتبرع بالأعضاء وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء. وأوضح أن خطوات التبرع بالأعضاء تبدأ بالتوجه إلى “الخدمات” ثم الضغط على “التبرع بالأعضاء”، وقراءة الشروط والأحكام جيداً. وأضاف أن الخطوات تتضمن أيضاً الضغط على التسجيل وإكمال البيانات وتحديد نوع التبرع، وأخيراً اختيار تأكيد، وبذلك تكون عملية التسجيل تمت بنجاح. وأشار إلى أنه يمكن للمتبرع استعراض بطاقة التبرع الخاصة به وإلغاء التبرع إذا أراد، وذلك من خلال الضغط على عرض تفاصيل التبرع.

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