لأول مرة في التاريخ... مسؤول سعودي يزور دولة أفريقية... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المقرر أن يلتقي قطان رئيس رواندا ووزير خارجيتها، لبحث الفرص الاستثمارية في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

وقال القطان في تغريدة على حسابه في تويتر، مساء الاثنين: "وصلت الآن إلى راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها".

وتابع الوزير السعودي: "سوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس راوندا ( بول كاغامي) ووزير خارجيته".

وأوضح أن الزيارة "تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها".

وتأتي زيارة قطان إلى رواندا في إطار جولة أفريقية شملت أيضا جنوب السودان، حيث التقى أمس الاثنين، رئيسها سلفاكير واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.