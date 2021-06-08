شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 597462 33522313

الهند 349186 28909975

البرازيل 472531 16947062

فرنسا 110062 5713917

تركيا 48255 5293627

روسيا 274589 5135866

المملكة المتحدة 127841 4522476

إيطاليا 126588 4233698

الأرجنتين 81214 3955439

ألمانيا 89297 3702108.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16566 1229121

35 - الأردن 9541 740502

41 - الإمارات 1702 585039

42 - لبنان 7769 541628

43 - المغرب 9178 521426

44 - السعودية 7471 458707.