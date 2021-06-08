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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 597462 33522313
الهند 349186 28909975
البرازيل 472531 16947062
فرنسا 110062 5713917
تركيا 48255 5293627
روسيا 274589 5135866
المملكة المتحدة 127841 4522476
إيطاليا 126588 4233698
الأرجنتين 81214 3955439
ألمانيا 89297 3702108.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16566 1229121
35 - الأردن 9541 740502
41 - الإمارات 1702 585039
42 - لبنان 7769 541628
43 - المغرب 9178 521426
44 - السعودية 7471 458707.