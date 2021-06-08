نيجيريا تطارد "تويتر".. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت لجنة البث الوطنية النيجيرية وضع مسودة قواعد جديدة تلزم تويتر بالحصول على ترخيص للعمل، بعدما حظرت الحكومة المنصة في البلاد.



وأفاد بيان للجنة على موقع فيسبوك، الإثنين، بأنها أمرت القنوات بوقف "رعاية تويتر على الفور" ووقف استخدام شركة التواصل الاجتماعي كـ"مصدر لجمع المعلومات للأخبار والبرامج"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت اللجنة: "سوف يكون من غير الوطني على أي جهة بث في نيجيريا مواصلة التعامل مع تويتر الموقوف كمصدر للمعلومات وبالتالي الإذعان الصارم إلزامي".

وظل حساب اللجنة على تويتر نشطا وعليه 25 ألف متابع حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الإثنين.

ويأتي الأمر الصادر عن لجنة البث الوطنية عقب حظر الحكومة تويتر يوم الجمعة بعدما حذفت شركة تويتر ومقرها سان فرانسيسكو تغريدة هدد فيها الرئيس محمدو بوهاري باتخاذ إجراءات صارمة ضد التمرد الانفصالي.

وأعلنت نيجيريا أكبر دولة أفريقية لجهة عدد السكان حجب المنصة العملاقة الجمعة.

ويحظى تويتر بشعبية في نيجيريا حيث لدى أكثر من 39 مليون شخص حساب عليه، حسب استطلاع رأي أجرته "ان او اي" وهي منظمة ابحاث ورأي عام.

وأدانت الحكومة النيجيرية شركة تويتر لحذفها تغريدة هدد فيها رئيس البلاد محمد بخاري بـ"قمع الانفصاليين".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن وزير الإعلام النيجيري لاي محمد قال للصحفيين في العاصمة أبوجا: إن تصرفات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "مشبوهة".

وأكد الوزير لاي أن الرئيس بخاري له "الحق في التعبير عن استيائه وغضبه" بشأن الهجمات التي استهدفت عناصر الأمن في جنوب شرق نيجيريا مؤخرا.

وذكر وزير الإعلام أن تويتر لم يحذف "التغريدات العنيفة" لزعيم حركة انفصالية.