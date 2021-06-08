شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تلقى القبض على 3 إرهابيين فجّروا سيارة مفخخة بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 3 إرهابيين منفذي تفجير سيارة مفخخة في حي "التأميم" في الموصل، خلال شهر مايو الماضي.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية - أوردته الوكالة العراقية الوطنية للأنباء - أنه "تم إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية المنفذة للعملية الإجرامية والمكونة من ثلاثة إرهابيين وضبط وكرهم".

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن أحد مقاتلي "الحشد الشعبي" قُتل اليوم وأصيب ثلاثة آخرون، في أثناء صد هجوم لداعش في محافظة ديالى.