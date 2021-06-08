اليمن.. محتجون على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يحرقون بوابة إذاعة حكومية في حضرموت

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحتجين أضرموا النار في بوابة إذاعة المكلا الحكومية الواقع مقرها في حي السلام الذي يضم مكاتب حكومية في مدينة المكلا، واحتجزوا عددا من الشاحنات في منطقة "الديس" على المدخل الشرقي للمدينة".

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فيما أصيب متظاهران، اليوم الاثنين، خلال فض القوات اليمنية احتجاجات منددة بتردي خدمة الكهرباء في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن شرق البلاد.

وأضاف المصدر، أن "العشرات من المحتجين الغاضبين على تزايد انقطاعات التيار الكهربائي أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة في مدينة المكلا، قبل أن تعيد فتحها قوات عسكرية مستخدمة الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة شابين".

وفاقم انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في المكلا من ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية التي تصل إلى أكثر من 30 درجة.

وبررت المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، بوجود أعطال في عدد من المواقع إضافة إلى تعطل أحد المحولات، مؤكدة بذل المهندسين جهودهم لإعادة التيار.