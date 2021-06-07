شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السبع: مميزات رهيبة قادمة لتطبيق Wallet في نظام iOS15 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبع عن مميزات قادمة لتطبيق Wallet في نظام iOS15، تستطيع من خلالها إضافة مفتاح البيت او بطاقتك في الدوام.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: من خلال هذ التحديث يستطيع الفندق أن يرسل لك بطاقة الفندق بشكل رقمي حتى تفتح باب الغرفة بشكل رقمي وسهل”، كما أن “شركة أبل عندها خطة للتوسع وخدمة حتى الجهات الحكومية”.

يذكر أن شركة آبل أعلنت مساء اليوم عن نظام التشغيل iOS 15 في WWDC 2021، وهو تحديث يصل إلى أجهزة آيفون عند إصداره للجمهور هذا الخريف، وقريبًا جدًا كإصدار تجريبي للمطورين.

وكما هو معتاد في مؤتمر مطوري آبل، استخدمت الشركة الكلمة الرئيسية WWDC 2021 للكشف عن إصدارات نظام التشغيل المهمة التالية.

ومن المقرر أن يصل التحديث هذا الخريف ليتزامن مع أجهزة جديدة مثل آيفون 13، وسوف يقدم iOS 15 مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والتحسينات الأخرى.

وكما يمكنك أن تتوقع إصدارًا مهمًا، فإن التغييرات واسعة النطاق، وتغطي كل شيء من الشاشة الرئيسية إلى التطبيقات المضمنة في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

وتواصل آبل أيضًا دفعها للحفاظ على خصوصية المستخدم وأمانه في الإصدار الأخير.