الملك سلمان وولي عهده يعزيان الرئيس الباكستاني

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث الملك سلمان برقية عزاء ومواساة، للرئيس الباكستاني عارف علوي إثر وقوع حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوبي باكستان.

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وقال الملك في برقيته: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

ونقلت الوكالة إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعث هو الآخر ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس الباكستاني.

وجاء في برقيته: "تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب" .

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن الشرطة ومسؤولي الطوارئ أن قطارين اصطدما في جنوب باكستان مما أسفر عن مقتل 30 راكبا على الأقل.

وأوضحت الوكالة، أن قطار ميلات إكسبريس خرج عن مساره وأن قطار سير سيد إكسبريس اصطدم به بعد ذلك.

وقع التصادم فى منطقة جوتكي بمقاطعة السند الباكستانية، عندما اصطدم القطار الأول بالقطار الثاني الذي خرج عن مساره، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأكدت السلطات المحلية أن ما لا يقل عن 30 راكبًا قتلوا في التصادم بينما هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وأن العدد مرشح للزيادة.