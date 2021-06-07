الأمم المتحدة: على أطراف الصراع أن توفر إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبر "تويتر"، إنه "لا تزال تحديات الوصول، بما في ذلك القيود البيروقراطية، تعوق تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى ملايين المحتاجين".

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وأضاف: "يجب على أطراف الصراع أن توفر للشركاء الإنسانيين إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودائم".

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان - أي 24.1 مليون إنسان - بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.