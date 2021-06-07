السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن التحصيل الإلكتروني

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Amr Nabil
ولفت بيان متحدث الرئاسة إلى أن اجتماع السيسي مع أعضاء من الحكومة تناول الموقف التنفيذي لبعض مشروعات التطوير بالوزارة.
وأوضح البيان أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية، التي تخطى حجم متحصلاتها للخدمات الحكومية 92 مليار جنيه، وذلك منذ العمل بها.
وشدد الرئيس المصري على أهمية تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي.
وأكد السيسي على أن تلك المنظومة تساهم في عملية التحول لمنظومة الدفع الوطنية، التي يتم تطبيقها بالاشتراك مع البنك المركزي المصري.
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