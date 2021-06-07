شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبناني: فتح اعتمادات شراء الوقود لإعادة تشغيل الكهرباء تدريجيا خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، أن فتح اعتمادات شراء الوقود اللازم لتشغيل مؤسسة كهرباء لبنان، يتطلب يومين أو ثلاثة أيام حتى تدخل السفن المحملة بالوقود، وذلك بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب والرئيس اللبناني ميشال عون على قرار استثنائي يسمح لمصرف لبنان بفتح الاعتماد بسلفة قدرها مائتي مليون دولار.

وأضاف الوزير - في تصريحات عقب اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء المالية والاتصالات والطاقة لبحث أزمة الكهرباء - أنه بعد دخول السفن المحملة بالوقود، ستتم العودة لرفع التغذية بالكهرباء إلى طبيعتها تدريجيًا بشكل يمكن من خلاله استخدام السلفة لأطول مدة ممكنة إلى الصيف حتى يتم إيجاد حلول أخرى.

وأوضح أن الحلول الأخرى تتضمن، استيراد الوقود من دولة العراق بأسعار جيدة وبدفع مؤجل أو من خلال تأليف حكومة جديدة، مؤكدا أن وفد حكومي زار العراق يوم الإثنين الماضي وتفاوض مع وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي، وهناك اتفاق بتزويد لبنان بخمسمائة ألف طن من الوقود الثقيل، ولكن هناك موضوع تقني مالي وهو طريقة الدفع من خلال فتح حساب في البنك المركزي اللبناني لصالح البنك المركزي العراقي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تقنية ليست من ضمن اختصاص وزارة الطاقة بل من اختصاص وزاراة المالية والبنك المركزي في الدولتين، وعند إنجاز هذه الإجراءات يمكن استيراد الوقود العراقي في وقت قريب.