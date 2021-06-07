منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس دهانوم "أن هناك مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة (كوفيد-19) خلال الأسابيع الماضية".. مشيرًا إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تراجع للأسبوع السادس على التوالي، كما تراجع عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي.



وأوضح أن هناك اتجاهين حيث يواجه عدد من البلدان وضعًا خطيرًا للغاية، بينما تحسنت الأوضاع في الدول التي لقحت سكانها بكثافة.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن التوزيع غير المنصف للقاحات يمثل خطرًا على كل البلدان، وأن استمرار الفيروس في الانتشار سيؤدي إلى ظهور متحورات تثير القلق مثل متحور دلتا..داعياً إلى تمنيع 10% من سكان العالم بحلول سبتمبر القادم ، و30% بحلول نهاية العام الجاري.

كما حذر من تخفيف الإجراءات الوقائية الذي يشكل خطرًا على من لم يتلقوا اللقاحات..مطالباً الدول تقاسم جرعات اللقاحات مع مرفق كوفاكس لنشرها حول العالم.

وطالبت المنظمة مصنّعي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أن يضعوا بتصرّف آلية كوفاكس نصف إنتاجهم من الجرعات هذا العام.

وجدّدت منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول الغنية التي أنجزت تلقيح قسم من سكانها بتقاسم اللقاحات.