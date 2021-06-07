شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تيسير رحلات جوية مباشرة مع بريطانيا اعتبارًا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء الكونتي، الیوم الاثنین، السماح بتسییر رحلات جویة مباشرة مع بريطانيا اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 13 یونیو الجاري، مع تطبیق الاشتراطات الصحیة في ضوء جائحة فیروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مجلس الوزراء - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أنه تم تكليف الإدارة العامة للطیران المدني الكويتي بتسییر رحلات مباشرة مع بريطانيا (كویت - لندن - كویت) بمعدل رحلة واحدة أسبوعیًا لكل شركة من شركات الطیران المرخص لھا.

وبحسب البیان تقرر كذلك الموافقة على فتح كافة المتاحف والمراكز والمرافق الثقافیة اعتبارًا من الأحد المقبل مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.