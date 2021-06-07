"رجعي وهاجم عمل المرأة"... كاتب مصري ينتقد أفكار "الشعراوي".. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لطفي، خلال ظهوره على فضائية "تين" المصرية، أمس الأحد، إن "الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان المسلمين"، مشددا في الوقت ذاته أن هناك فرق بين التأثر بأفكار جماعة الإخوان والانتماء لها، مشيرا إلى أن الشعراوي تأثر بشكل كبير بأفكار الإخوان.

ولفت لطفي إلى أن ذلك وضح في الكثير من أفكار الشعرواي التي طرحها بشكل علني، ومنها ضرورة تطبيق الحدود التي نص عليها الإسلام، كقطع يد السارق وغيرها.

مشددا على أن خطاب الشعرواي كان يساهم في شعور الناس بأن "الحياة المضبوطة هي تطبيق الشريعة".

وأضاف أن هناك أفكارا أخرى للشعرواي تثبت تأثره بأفكار جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار لطفي إلى أن الشعراوي مثلا كان يرفض عمل المرأة والعمل في السياحة.

وأكد لطفي أن "تفكيره (الشعراوي) كان رجعيا بلا شك، ويبحث عن المتسق مع القديم ولا يقوم بالاجتهاد في شيء".