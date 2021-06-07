حزب العمال الكردستاني في العراق يكشف عن "مخطط تركي"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / UMIT BEKTAS

وقال عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، في حديث مع "وكالة بغداد اليوم": "لانريد خوض الصراع بين المواطنين الكرد، ولكن الديمقراطي الكردستاني ينفذ مخططا تركيا بهدف إشعال الصراع والقتال الداخلي، حتى يتمكن من السيطرة التامة على إقليم كردستان".

وأضاف شيخ موس أن "القتال إلى جانب تركيا التي تعتبر عدوة للشعوب وخاصة الشعب الكردي، هو أمر مخزي ومعيب ويجب التصدي والوقوف بوجهه"، مشيرا إلى أنه "لن ننجر لساحة الحرب الداخلية مهما كلفنا الثمن ونطالب من الحزب الديمقراطي الابتعاد عن كونه أداة لتنفيذ المخطط التركي".

​وأعلن حزب العمال الكرستاني، يوم السبت الماضي، أن الجيش التركي قصف مخيما للاجئين، شمالي العراق، بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدا سقوط ثلاثة ضحايا مدنيين جراء القصف.

يأتي هذا بعد أن حذر أردوغان العراق من أن بلاده ستقوم بتطهير مخيم للاجئين يعتبر ملاذا آمنا للمقاتلين الأكراد. ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات أردوغان الذي قال إن "مخيم مخمور الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوبي الحدود التركية ويأوي لاجئين أتراكا منذ أكثر من 20 عاما، يعد حاضنة للمقاتلين ويتعين التعامل معه".