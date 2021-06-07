شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل 104 إصابات جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 521 ألفا و530 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضًا تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9181 حالة، فضلا عن تسجيل 194 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 509 آلاف و277 شخصا.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 6 ملايين و50 ألفا و938 فحصًا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس 2020.