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المغرب: تسجيل 104 إصابات جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 521 ألفا و530 حالة.

وأوضحت الوزارة  أنه تم أيضًا تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9181 حالة، فضلا عن تسجيل 194 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 509 آلاف و277 شخصا.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 6 ملايين و50 ألفا و938 فحصًا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس 2020.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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