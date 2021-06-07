شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: احرص على ممارسة 4 أعمال في يوم واحد ولو مرة في العمر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بممارسة هذه الأعمال الأربعة في يوم واحد ولو لمرة واحدة في العمر.

وقال الشيخ الخثلان :احرص يا أخي على أن تجمع هذه الخصال في يوم واحد، ولو مرة واحدة في عمرك وهذه الأعمال هي:

• أن تصبح يوماً صائماً

• وأن تطعم مسكينا

• وأن تعود مريضاً

• وأن تتبع جنازة

وتابع الشيخ الخثلان: “ينبغي الحرص على أن تطبق هذا ولو لمرة واحدة في عمرك”، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة).