شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب احتكار إعلانات الإنترنت.. تغريم «جوجل» 267 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، الإثنين، غرامة على شركة جوجل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.



ولم تعترض جوجل على العقوبة التي تمثل جزءاً من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى رفعتها عليها ثلاث مجموعات إعلامية هي نيوز كورب وصحيفة لوفيغارو الفرنسية ومجموعة روسيل البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت. وتشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الاثنين، عن هيئة المنافسة الفرنسية القول، إن غوغل ترسل الأعمال بصورة غير عادلة، إلى خادم الدعاية الخاص بها، وإلى مزادات الإعلانات الالكترونية الخاصة بها، على حساب المنافسين.

وبالإضافة إلى الغرامة، وعدت غوغل بمعالجة الموقف من خلال تحسين إمكانية التشغيل التفاعلي لخدماتها الخاصة بإدارة الإعلانات لاطراف ثالثة.