الجيش المصري يعلن عن مناورات مع 6 دول عربية في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصفحة الرسمية للجيش المصري على "فيسبوك"، إن فعاليات التدريب المشترك انطلقت "بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب".

وأضافت أن "التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط".

وكان المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عميد أ ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، أعلن يوم الجمعه الماضي، اختتام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء - 1".

وتضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة في رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها.