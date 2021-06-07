الفصائل الفلسطينية تحذر إسرائيل إذا عادت بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الغرفة المشتركة، في بيان لها، إن "قيادة الغرفة المشتركة تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو/ أيار ولن نسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو شعبنا".

وكان يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، قال يوم السبت الماضي، إنه "إذا تفجرت المواجهة وعادت المعركة مع الاحتلال، سيتغير شكل الشرق الأوسط، لقد قدرنا الله تعالى أن "نمرمط" تل أبيب... وإن ما خفي أعظم".

وأكد السنوار خلال لقائه الكتاب والأكاديميين وأساتذة الجامعات، في قطاع غزة إن "المعركة الأخيرة أثبتت أن المقاومة الفلسطينية تضم بين صفوفها عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا".

وتابع رئيس "حماس" في غزة: تل أبيب التي أصبحت قبلة الحكام العرب حولناها إلى ممسحة، وأوقفتها المقاومة على رجل واحدة، والهرولة العربية للتطبيع والانقسام الفلسطيني والوضع الدولي شجعت إسرائيل على عدوانها.