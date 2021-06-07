افتتاح رحلات جوية منتظمة مباشرة بين كييف والرياض

دبي - محمود عبدالرازق - كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "ستنطلق الرحلة الأولى من أوكرانيا إلى المملكة العربية السعودية في 11 حزيران/يونيو، وستنفذ رحلة كييف - الرياض، شركة الطيران الرائدة منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط - "فليناس".

ومن المقرر أن تبدأ رحلة العودة الأولى الرياض - كييف، يوم الأحد، 13 يونيو .

سابقا، لم يكن لأوكرانيا رحلات جوية مباشرة منتظمة مع المملكة العربية السعودية، لذلك كان يجري السفر إلى هناك، عبر إسطنبول أو الدوحة أو دبي".

ووفقا للمكتب الصحفي، ستنظم شركة النقل الجوي رحلات مباشرة على أساس منتظم، اعتبارًا من 18 حزيران/يونيو الجاري، وستكون الرحلات بين كييف والرياض يومية في كلا الاتجاهين.