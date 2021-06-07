شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم إقليم دارفور يؤدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مني أركو مناوي، القسم الدستوري، حاكما لإقليم دارفور (غرب السودان)، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس القضاء بالإنابة عبدالعزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي يوسف.

وقال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي - في تصريح صحفي، عقب مراسم أداء القسم - إن في مقدمة أولوياته، السعي جاهدًا لإيقاف نزيف الدم في دارفور بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والإدارات الأهلية وولاة الولايات وأعيان دارفور جميعًا.

وترحم مني اركو، على أرواح الضحايا في كل من ولايتي جنوب وغرب دارفور واليوم، معربًا عن أمله في تكون ما شهدته الولايتان يمثل آخر الأحداث الدامية في دارفور.

وأشار حاكم إقليم دارفور، إلى أن إدارته ستولي اهتمامًا كبيرًا بمعالجة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم إلى مناطقهم، داعيا الحكومة الفيدرالية والموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان وكل أبناء دافور، إلى تنفيذ اتفاق جوبا وإقناع حاملي السلاح بالانضمام لركب السلام.

وأعلن استعداد الإقليم للتعاون مع المجتمع الدولي والاستجابة لرغبة الشركات الاجنبية للاستثمار في الإقليم من أجل ديمومة التنمية خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه الصالحة للشرب بالمدن الرئيسية والريف بدارفور.