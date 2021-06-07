شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من «الحياة الفطرية» بشأن اقتناء الحيوانات المفترسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من يقتني الحيوانات المفترسة بسرعة تسليمها حتى لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية. وأوضح المركز أن الأنظمة في المملكة تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه بعض المواطنين، بتربية حيوانات مفترسة بمنازلهم، معرضين حياتهم وحياة من حولهم للخطر.

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