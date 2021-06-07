شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُفند شائعة متداولة عن لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أن ما يشاع حول وفاة متلقي لقاح كورونا بعد مرور سنة من التطعيم غير صحيح.
جاء ذلك ردًا على استفسار مغردة، قالت فيه: هل صحيح أنه تحصل وفاة بعد مرور سنة من أخذ اللقاح؟ وهل حقيقة أم شائعة؟”.
وكانت وزارة الصحة، قد شددت على أن من أخذوا الجرعات أوضاعهم الصحية جيدة، ومأمونية اللقاحات مثبتة علميا، وفعاليتها لدى الأفراد والمجتمع ستكون من أهم الأسلحة في مواجهة الجائحة.
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