هبوط أول طائرة في مطار برنيس الدولي في البحر الأحمر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى أيضا التي تهبط على أرض المطار الذي افتتح في كانون الثاني/ يناير عام 2020.

وافتتح الرئيس المصري مطار برنيس الدولي في كانون الثاني/ يناير من عام 2020، وهو مطار يقع داخل قاعدة برنيس العسكرية، وكان مطارا عسكريا إلا أنه تم تحويله للاستخدام المدني العسكري المشترك بتكلفة بلغت نحو 450 مليون جنيه (نحو 28 مليون دولار).

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وقالت الشركة، في بيان، إن "مطار برنيس الدولي استقبل أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها 60 راكبا حيث نظمت إدارة المطار، استقبالا خاصا للطائرة، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط في المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة، تعبيرا عن الاحتفال بوصول أول رحلة تهبط على أرض المطار".

ولفتت الشركة إلى أن: المطار يعد "من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر".

ويتكون "مطار برنيس الدولي" من ممر بطول 3650 مترًا وعرض 60 مترًا، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترًا و47 منشأة فنيًّة واداريًّة وخدميًّة وتم تصميم المطار في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.