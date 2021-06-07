رئيس وزراء فلسطين يطلع أمير قطر على تطورات الأوضاع في بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وعرض أشتية لأمير قطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات لحقوقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما شكره على دعم دولة قطر الدائم لفلسطين، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

من ناحيته، أكد أمير قطر على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.

​وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، الذين يحتجون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

مسيرات غاضبة

ودعت حركة "حماس" الفلسطينية، إلى المشاركة في "مسيرات غاضبة الجمعة المقبلة، بمدن الضفة الغربية المحتلة، وذلك احتجاجا على استئناف الاحتلال ومستوطنيه اقتحامات المسجد الأقصى"، وفقا لتعبير الحركة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إننا "ندعو لجعل الجمعة القادم يوم غضب في مدن الضفة الغربية، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية، والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال".

وأضاف البيان، أن "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال"، موضحا أن "هذا الاعتداء سيقابل بمزيد من المقاومة والتصدي".

وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني جاهز لخوض "مشروع التحرير الوطني، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وتفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين، وهو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".