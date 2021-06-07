خبير: تصريحات أديس أبابا حول جاهزية جيشها لصد أي اعتداء ضد سد النهضة "إعلان حرب"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الإثيوبية، يعني أيضا أن رسالة التدريب العسكري المشترك بين مصر والسودان وصلتهم وأنهم مصرون على المواجهة العسكرية المحتملة والمرتقبة".

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وأكد أن "هذه التصريحات الإثيوبية، تعني أن أديس أبابا لا ترغب بأي تسوية سياسية لأزمة سد النهضة، وأنها تصر على ايقاع الضرر بشركاء النيل"، معتبرا أن "هذا التصريح بمثابة "إعلان حرب"، وضربة للمفاوضات السلمية حول سد النهضة".

وأكد الكاتب أن

"الموقف الاثيوبي لم ولن يتغير بالضغط الإقليمي أو الدولي، لأنهم يعانون من مشكلات داخلية ويريديون أن يلفتوا الانظار عنها، كما أن هناك صراعات داخلية حتى في منطقة السد".

وقال القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلمما مرداسا، إن جيش بلاده مستعد لحماية وحراسة سد النهضة من أي عدوان، مشيرا إلى أن القوات الجوية مستعدة أكثر من أي وقت مضى لحماية سيادة البلاد.

إلى ذلك، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن أي فعل يتم اتخاذه بخصوص سد النهضة من دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، ومن دون التنسيق مع دولتي المصب؛ هو فعل أحادي مرفوض.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مما أسمته تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكدة إنه قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها.

فشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.