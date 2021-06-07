شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة لقاح كورونا بكافة مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من (15 مليون) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر حسابها على تويتر- أن لقاح كورونا تم إعطاءه عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة، إلى أخذ الخطوة وتلقي لقاح كوورنا من خلال التسجيل في تطبيق (صحتي) من خلال (الـرابـط).