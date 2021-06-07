أبو الغيط يحذر من تفجر الوضع مجددا في القدس بفعل "الإجراءات الإسرائيلية القمعية"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وحذر أبو الغيط في بيان من "مغبة الإقدام على إجراءات إسرائيلية من شأنها إشعال الموقف في القدس لأسباب داخلية تتعلق بمصالح أحزابٍ أو أشخاص"، منبهاً من خطورة "الحشد الجاري في أوساط اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان الإسرائيلية، والذي يهدف بوضوح إلى استفزاز الفلسطينيين وافتعال مواجهات من خلال تنظيم مسيرات ومظاهرات تؤدي حتماً إلى تأجيج المشاعر ورفع مستوى التوتر".

كما أشار أبو الغيط إلى أن إجراءات من هذا النوع تسببت في تفجر الأوضاع في أيار/مايو الماضي، متهما إسرائيل بمحاولة تصدير أزمتها الداخلية إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح أنه يتابع بقلق "عمليات التحريض ضد الفلسطينيين واستمرار الإجراءات القمعية من السلطات الإسرائيلية في الأحياء الفلسطينية بالقدس وعلى رأسها حي الشيخ جراح الذي يشهد محاولات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين".

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واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أن "المرحلة الحالية تقتضي إظهار المسؤولية وممارسة ضبط النفس من أجل تثبيت الهدنة، بدلاً من التحريض على العنف والإجراءات القمعية، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أي تدهور محتمل في الموقف".

وكان من المقرر تنظيم مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين، حيث يرفع فيها الكثير من الأعلام الإسرائيلية، الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية لاحتلال القدس عام 1967 بموجب التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر الحرب الإسرائيلية على غزة وفي ظل التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس وداخل الخط الأخضر والضفة الغربية وقطاع غزة.

ورفضت الشرطة الإسرائيلية، بوقت سابق من اليوم، السماح بتلك المسيرة يوم الخميس المقبل أيضا، في أعقاب توصيات الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي بأن السماح بهذه المسيرة من شأنه أنه يؤدي إلى تصعيد في القدس ويفجر الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.