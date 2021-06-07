مصادر تكشف حقيقة مقابلة زوجة زين العابدين بن علي الاستثنائية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت شبكة "نسمة" التونسية عن مها شرف الدين، محامية ليلى الطرابلسي، أرملة بن علي، أن الحوار الذي أعلنت عنه قناة "تونسينا" ليس حقيقيا بالمرة.

وأوضحت أن ليلى الطرابلسي لم تجر أي حوار، لتتحدث فيه عن الأحداث الهامة، خلال فترة الثورة التونسية، لبثها على أي قنوات متلفزة.

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ولفتت إلى أن كل ما في الأمر أن أرملة بن علي، أجرت مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص، ضمن فريق إعداد برنامج تلفزيوني، الذي قدم نفسه على أنه أحد المقربين منها.

وأشارت إلى أن المكالمة لا تتضمن أي أسرار، كانت مجرد مكالمة عادية، ولم تكن بهدف النشر.

وقالت إنها تعتزم رفع دعوى قضائية، نيابة عن ليلى الطرابلسي، في حال تم نشر هذه المكالمة.