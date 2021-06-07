الجيش اللبنانى يحبط تهريب أكثر من 46 ألف لتر وقود خلال 4 أيام

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اللبنانى، تهريب كميات من الوقود بلغت 42 ألفا و750 لترا من المازوت و3 آلاف و850 لترا من البنزين، خلال الفترة من الخميس الماضى وحتى أمس الأحد.

وذكر الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم الاثنين، أن وحدات الجيش المنتشرة فى البقاع والشمال، تمكنت من القبض على 7 مواطنين لبنانيين، وأجنبى سورى الجنسية، فى أثناء عمليات التهريب والتى تضمنت أيضا طن من الأسمنت.

وأوضح أن المضبوطات تم تحميلها في 3 صهاريج و5 سيارات، مؤكدا أن المضبوطين تمت إحالتهم إلى القضاء المختص.