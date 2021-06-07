شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على منفذى تفجير عجلة مفخخة فى نينوى العراقية بعد 15 يوما على الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، من القبض على منفذي تفجير عجلة مفخخة في حي التأميم بمحافظة نينوى.

وذكرت خلية الاعلام الأمني العراقية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه "بتاريخ 23 مايو الماضى انفجرت سيارة مفخخة في حي التأميم بمحافظة نينوى راح ضحيتها عدد من المواطنين العزل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفارزنا العاملة في محافظة نينوى".

وأضاف البيان أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المجموعة الارهابية المنفذة للعملية الاجرامية والمكونة من ثلاثة إرهابيين مع ضبط وكرهم الذي تم فيه تفخيخ العجلة مع المواد المستخدمة بعملية التفخيخ، وتبين من خلال الكشف الميداني لطريقة التفخيخ أن مرتكبي الجرم الشنيع لم يستخدموا الطريقة التقليدية باستخدام المواد المتفجرة كل( (TNTاو C4أو المخلفات الحربية، انما تم استخدام قناني اوكسجين التبريد و قناني الكاز و البنزين".

وأشار إلى أنهم "من عوائل معروفة بولائهم لعصابات داعش ومطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.