«العدل» توضح خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر «ناجز»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة “ناجز”.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني: هي خدمة انتقال ملكية أي عقار سواء كان أرضا أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عبر بوابة ناجز.
وأشارت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في التالي:
– الدخول على بوابة ناجز.
– قائمة الخدمات الإلكترونية.
– اختيار العقارات.
بينما خطوات البائع هي:
– اختيار إفراغ العقار إلكترونية.
– اختيار إضافة طلب جديد.
– تحديد العقار.
– معاينة الصك.
– إدخال بيانات الصفقة.
– التحقق من ضريبة التصرفات العقارية.
– وأخيرًا مراجعة البيانات واعتماد الصفقة.
وتتمثل خطوات المشتري في:
– اختيار طلباتي.
– استعراض الطلبات.
– معاينة الطلب للمشتري.
– قبول الطلب.
– استلام إشعار بإصدار الحساب البنكي الوسيط.
– تحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.
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