شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انحراف مفاجئ لمركبة على الطريق الدائري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد الطريق الدائري بالرياض، صباح اليوم الاثنين، حادث انحراف سيارة بشكل مفاجيء أثناء سيرها. ونشر حساب “داش كام السعودية”، مقطع فيديو للحظة انحراف السيارة واصطدامها بالرصيف، دون وقوع إصابات. وأرجع متداولو المقطع سبب الانحراف المفاجئ إلى أنه ربما يكون قائد السيارة نائما أو فاقدا لوعيه.

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