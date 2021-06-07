"إعلامي حكومة الإمارات" يحصد 13 من جوائز "دبي لينكس" الإبداعية 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حصد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات 13 جائزة من جوائز "دبي لينكس" الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021.



جاء هذا تكريماً لإبداع المكتب وابتكاراته في إدارة ثلاث من الحملات الإعلامية المواكبة لمشاريع ومبادرات وطنية كبرى، وهي: "أطول صندوق تبرعات في العالم" ضمن حملة 10 ملايين وجبة، وكل من "أول عد تنازلي باللغة العربية" و"ختم المريخ" لتغطية مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

وتضمنت الجوائز التي حصدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات جائزتين ذهبيتين و4 جوائز فضية و7 جوائز برونزية، وسط منافسة كبيرة من أكثر من 2400 عمل مشارك للحصول على جوائز "دبي لينكس" الإبداعية العالمية لأفضل الأعمال الإبداعية في مجال الإعلام والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقبل إعلان الفائزين بالجوائز لهذا العام، في حدث أقيم خصيصاً لهذا الغرض في دبي، كانت الأعمال المتنافسة والبالغ عددها 2400 عمل إبداعي، قد خضعت لعمليات تقييم واسعة وتم تصفيتها إلى 544 عملاً، وبعدها جرى اختيار القائمة النهائية للأعمال المرشحة للفوز، وكان من بينها الحملات الإعلامية الثلاث التي تقدم بها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وفازت حملة "أطول صندوق تبرعات في العالم" بتسع من جوائز "دبي لينكس" الإبداعية العالمية الكبرى لعام 2021، بواقع ذهبية عن فئة المجال الرقمي، وذهبية أخرى في فئة الرعاية الصحية-جمع التبرعات وتقديم الدعم، بالإضافة إلى جائزتين فضيتين في فئتي الرعاية الصحية والمجال الرقمي باعتبارها حملة متكاملة عبر القنوات الرقمية.

كما حصدت حملة "أطول صندوق تبرعات في العالم" 5 جوائز برونزية في عدة فئات هي فئة تجربة العلامة التجارية وتفعيلها - استخدام الوسائط المحيطة، وفئة العمل المتكامل، وفئة وسائل الإعلام- استخدام وسائل الإعلام المحيطة على نطاق واسع، وفئة اللوحات الإعلانية- التجربة التفاعلية، وفئة العلاقات العامة- استجابة فورية.

أما حملة "أول عد تنازلي باللغة العربية" فقد فازت بجائزة فضية في المجال الرقمي وجائزة برونزية في تجربة العلامة التجارية وتفعيلها، بينما فازت حملة "ختم المريخ" بجائزة فضية وجائزة برونزية في تجربة العلامة التجارية وتفعيلها.

وأعربت عالية الحمادي، نائب المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عن سعادتها بحصد المكتب 13 من جوائز "دبي لينكس" الإبداعية العالمية، خصوصاً أن هذه الجوائز فازت بها حملات إعلامية تواكب مشاريع ومبادرات وطنية كبرى للدولة، مثل "مسبار الأمل" ومبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" ضمن حملة 10 ملايين وجبة، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات في الذهنية العالمية كمساهم رئيسي في التقدم العلمي للإنسانية، وأيضاً كعاصمة عالمية للعمل الإنساني والخيري والإغاثي.

وقالت إن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات حريص على مواكبة المشاريع والفعاليات والمبادرات الوطنية الكبرى عبر حملات إعلامية مبتكرة تستهدف الإعلام التقليدي والحديث، ومخاطبة كل منهما بأدواته عبر أفكار إبداعية جذابة تضمن أفضل تواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية، محلياً وعربياً وعالمياً، لضمان فاعلية وصول أهداف ورسائل هذه المشاريع والمبادرات الوطنية إلى الجمهور المتلقي بمختلف اهتماماته وتفضيلاته وفئاته العمرية بالشكل الأمثل وبما يضمن التفاعل المطلوب وبالتالي يحقق الأغراض المنشودة.

وثمّنت الحمادي جهود شركاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات سواء من وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي على اهتمامهم وتفاعلهم مع الحملات الإعلامية التي يطلقها المكتب، والتي تسهم في تسليط الضوء على التطور الهائل الذي حققته الدولة في مختلف المجالات، حتى اقترن اسم دولة الإمارات في الذهنية الإقليمية والعالمية بالنجاح والريادة والتقدم والابتكار والتسامح والتكافل والتعاضد الإنساني.