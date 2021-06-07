الصحاف يكشف ملفات زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الصحاف، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يزور بغداد غدا الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وأضاف الصحاف، أن المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية البريطاني، في بغداد، تركز على العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وتبادل الدعم على الصعد كافة.

ويرجح أن يبحث راب، تجديد دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب، وتعزيز فرص الحوار واستدامة التنسيق المشترك حول أهم المواقف والتطورات بين البلدين.

ويلفت المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن بغداد تستمر بالتأكيد على أنها نقطة جذب واعتدال، والدبلوماسية تخطو باتجاه التعريف بالمصالح الوطنية وتثبيتها وفقاً للمصالح المشتركة.

وتربط العراق وبريطانيا علاقات قيمة ومنها الدور البريطاني في التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، بتنفيذ عمليات نوعية بإشراف القوات العراقية للقضاء على الإرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في الثامن من نيسان/إبريل الماضي، إن "بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في شمال العراق خلال آذار/مارس الماضي في إطار عملية منسقة مع القوات البرية العراقية استغرقت عشرة أيام".

وأضافت الوزارة، أن "قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم الإرهابي من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية، وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية".