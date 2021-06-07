ملك الأردن يأمر بفض الدورة غير العادية للبرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الاثنين: "صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر يونيو/ حزيران سنة 2021 ميلادية".

من جانبها، أوضحت قناة المملكة أنه وفقا للدستور الأردني يعقد مجلس النواب ثلاثة أنواع من الدورات: عادية، غير عادية، واستثنائية.

ويعقد المجلس في كل عام دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ووقتها يجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر، فيما تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، ويمنح الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بإقرار أن هناك حاجة لها.

أما الدورة غير العادية، فتعقد في حالة انتخاب المجلس بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أجريت الانتخابات النيابية لاختيار 130 مقعدا بمشاركة لم تتجاوز 29.9 في المئة.

وأطلقت قوات الأمن الأردني، أمس الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع على أنصار النائب أسامة العجارمة، الذي قرر البرلمان الأردني فصله في وقت سابق، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على قرار تجميد عضويته لمدة عام، بسبب إساءته لمجلس النواب الأردني.

وكان العجارمة قد اتهم سلطات بلاده بقطع الكهرباء بشكل متعمد عن كافة مناطق المملكة، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة (10- 21 مايو/ آيار)، لمنع الحشود الشعبية من إكمال فعاليتها بالوصول إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية.