"بشيء من التعجب"... مصر تعلق على إدراج بريطانيا لها في "قائمة السفر الحمراء"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يذاع على القناة الفضائية "إم بي سي مصر": "تلقينا القرار بشيء من التعجب"، متوقعة أن تكون الإضافة إلى "القائمة الحمراء" أمرا مؤقتا.

وأشارت زايد لمقدم البرنامج، الإعلامي عمرو أديب، إلى أن وزارة الصحة تواصلت مع السفارة البريطانية في مصر لتحديد موعد لاستقبال السفير البريطاني في مكتبها فور عودته إلى مصر، من أجل عرض تجربة مصر في التعامل مع جائحة كورونا، وأكدت أن عرض تلك التجربة قد يعدل من قرار الدولة البريطانية.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أنه "من وقت لآخر تعدل بريطانيا في القوائم وتحدثها بشكل دوري، رغم أن القرار جاء بالتزامن مع زيادة اللقاحات وبدء انحسار الموجة الثالثة في مصر".

وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، أنه تم إضافة 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لـ"رويترز"، لم تتم إضافة أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي.

في حين تم تحويل البرتغال من القائمة الخضراء إلى "القائمة الحمراء".

و تضم القائمة الكاملة للدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء": أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو.

وقالت الحكومة إن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 يونيو/ حزيران.

وبموجب شروط حظر السفر، سيتم رفض دخول الزوار الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان، في الأيام العشرة السابقة، إلى بريطانيا.

كما يمكن للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين، وأولئك الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، الدخول إليها من تلك الدول، ولكن يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة مدة 10 أيام، على نفقتهم الخاصة.