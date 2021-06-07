السودان: استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المفاوضات استؤنفت في فندق "بالم أفريكا" في جوبا، بعد قرار الوساطة تمديد التفاوض أسبوعا آخر.

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وأرجعت قرار تمديد المفاوضات المباشرة، من أجل التوافق على النقاط الخلافية بين الطرفين، لوضع المسودة النهائية للاتفاق الإطاري .

وأشارت إلى أن الوفد الحكومي ترأسه، عضو المجلس السيادي، الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، فيما ترأس وفد الحركة الشعبية، عمار أمون، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك بحضور رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، وممثلة بعثة يونيتامس، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية .

يذكر أن جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح، قد انطلقت فى 26 مايو/أيار، في جوبا.