«الشورى» يطالب «المواصفات» بالإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالب مجلس الشورى، في جلسته اليوم الإثنين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.
كما طالبها الشورى بالتنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.
ودعا مجلس الشورى هيئة المواصفات بالإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة، وتبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة (داخل المملكة) ومعتمدة دولياً.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير.
كما دعاه لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.
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