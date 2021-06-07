شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بجوبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت صباح اليوم، جلسات التفاوض المباشر بين وفدى الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبدالعزيز الحلو، بجوبا، بعد قرار تمديد التفاوض أسبوع آخر للتوافق على النقاط الخلافية بين الطرفين لوضع المسودة النهائية للاتفاق الإطارى، بحسب وكالة الأنباء السودانية جوبا.

ترأس الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي رئيس الوفد الحكومي، فيما ترأس عمار امون الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفد الحركة الشعبية جناح الحلو، بحضور رئيس فريق الوساطة توت قلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية، وممثلة بعثة يونيتامس وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية .

تجدر الإشارة إلى أن جولة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح، قد انطلقت فى السادس وعشرين من مايو المنصرم بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان.