الجيش اللبنانى ينفذ تدريبات بحرية بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة بالناقورة

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش اللبنانى اليوم الاثنين، تدريبات بحرية بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة جنوب لبنان، تتخللها رمايات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك حتى 11 يونيو الجارى.

ودعت قيادة الجيش، المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من نطاق التمارين في المواعيد المحددة.

على صعيد متصل، قامت وحدة من الجيش ومنظمات غير حكومية عاملة فى مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة فى محيط بلدتى عرب اللويزة وميس الجبل.