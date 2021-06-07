شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية البريطاني في «نيوم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بنيوم، اليوم، معالي وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.