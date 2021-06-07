شكرا لقرائتكم خبر عن متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. «أرامكو» تعلن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، البدء في طرح الصكوك بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية (Trust Certificate Issuance Programme) ،بتاريخ 26 / 10 / 1442هـ الموافق 7 / 6 / 2021م ، وينتهي بتاريخ 7 / 11 / 1442هـ الموافق 17 / 6 / 2021م. وأوضحت “أرامكو” أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالدولار الأمريكي، على أن تحدد قيمة الطرح بحسبب ظروف السوق، مفيدةً أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

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